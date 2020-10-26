بن شرقي يسجل الهدف الثالث لـ الزمالك في مرمى الإسماعيلي ..فيديو

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل الهدف الثالث في شباك الإسماعيلي.

يواجه الزمالك منافسه الإسماعيلي في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

استطاع أشرف بن شرقي من تسجيل هدف مميز في الدقيقة 73 من عمر المباراة، عن طريق رأسية رائعة في مرمى محمد فوزي.

وتمكن محمود عبد الرازق شيكابالا من تمرير كرة رائعة لمحمد أوناجم داخل منطقة الجزاء الذي راوغ دفاع الدراويش ومرر كرة داخل منطقة الجزاء لتصل لكاسونجو الذي أسكنها الشباك في الدقيقة 24 .

ومن قبله كان سجل مصطفى محمد هدف الزمالك الأول عن طريق تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ولكن يتدخل حكم الراية ويحتسبها تسلل على الزمالك ويلغي الهدف، ويطالب لاعبي الزمالك بتدخل خاصية الـ VAR لاحتساب الهدف.

وتوقف اللعب وبدأت المشاورات بين حكم المباراة وغرفة ال VAR، واحتسبها الحكم هدف صحيح لصالح الزمالك وتقدم بهدف دون رد.

ويضم تشكيل الزمالك:

محمد ابو جبل في حراسة المرمى.

احمد عيد - محمود الونش - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة في خط الدفاع .

طارق حامد - امام عاشور - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - كاسونجو في خط الوسط.

مصطفي محمد في خط الهجوم.