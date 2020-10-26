السلطان يسجل.. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين ميلان وروما فى الدوري الإيطالي

تعادل فريق ميلام مع نظيره روما بهدف لمثله في المباراة التي تجمعهما في قمة الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإيطالي. افتتح السويدي زلاتان إبراهميوفيتش التسجيل لميلان في الدقيقة الثانية بعد تلقيه عرضية رائعة من زميله لياو. وفي الدقيقة 14 عادل البوسني إيدين دجيكو النتيجة لروما. وسيطر لاعبو ميلان على أحداث الشوط الأول لكن دون أن يهزوا شباك روما، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1. ويحتل ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، فيما يحتل روما المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

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