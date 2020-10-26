صدمة قبل مواجهة الرجاء.. الزمالك يكشف حجم إصابة محمود الونش

أكد الدكتور محمد أسامة طبيب فريق الزمالك أن إصابة محمود الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري عبارة جزع في وتر عظمة الصابونة بالركبة.

وأضاف أن اللاعب تعرض لكدمة خفيفة في الأنكل وسيحضر لفحوصات طبية غدا ويجري أشعة على قدمه.

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري.