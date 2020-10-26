الرياضة

صدمة قبل مواجهة الرجاء.. الزمالك يكشف حجم إصابة محمود الونش

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أكد الدكتور محمد أسامة طبيب فريق الزمالك  أن إصابة محمود الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري عبارة  جزع في وتر عظمة الصابونة بالركبة.

وأضاف أن اللاعب تعرض لكدمة خفيفة في الأنكل وسيحضر لفحوصات طبية غدا ويجري أشعة على قدمه. 

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مستحقًا على منافسه الإسماعيلي في مباراة اليوم الاثنين بثلاثية مقابل هدف، فى مباراة جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

فوز الزمالك اليوم منحه رسميًا وصافة ترتيب بطولة الدوري الممتاز، على حساب ملاحقه بيراميدز، ليحجز مقعدًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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