صدمة قبل مواجهة الرجاء.. الزمالك يكشف حجم إصابة محمود الونش

وأضاف أن اللاعب تعرض لكدمة خفيفة في الأنكل وسيحضر لفحوصات طبية غدا ويجري أشعة على قدمه.
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مستحقًا على منافسه الإسماعيلي في مباراة اليوم الاثنين بثلاثية مقابل هدف، فى مباراة جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.
فوز الزمالك اليوم منحه رسميًا وصافة ترتيب بطولة الدوري الممتاز، على حساب ملاحقه بيراميدز، ليحجز مقعدًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.
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