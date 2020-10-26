أخبار الزمالك| الزمالك ينجح في الحفاظ على المركز الثاني.. حجم إصابة عبد الله جمعة والونش

انتهت أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

انتهت أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق بشد في العضلة الخلفية تعرض له في مباراة الإسماعيلي في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وكان الجهاز الفني للفريق قام باستبدال اللاعب بين الشوطين وشارك بدلا منه إسلام جابر.

نجح فريق الناشئات لكرة اليد بالنادي الزمالك مواليد 2002 (أ) في تحقيق فوزا كبيرا على نظيره الأهلي بنتيجة 23/28.