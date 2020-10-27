ميدو: محمود علاء جاهز لمواجهة الرجاء

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس"، الذي يقدمه على شاشة " النهار"،: "علاء أصبح جاهزا بنسبة 100%، ويشارك في تدريبات الزمالك الجماعية غدا بشكل طبيعي".
وتطرق ميدو للحديث عن فوز الزمالك على الإسماعيلي أمس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز: "مدرب الإسماعيلي كان من الصعب أن يدفع بالناشئين بسبب ما تم ترويجه في السوشيال ميديا حول إمكانية تفويت الإسماعيلي للمباراة".
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