ميدو: محمود علاء جاهز لمواجهة الرجاء

أكد أحمد حسام ميدو أن محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيشارك بشكل طبيعي في مواجهة الرجاء المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس"، الذي يقدمه على شاشة " النهار"،: "علاء أصبح جاهزا بنسبة 100%، ويشارك في تدريبات الزمالك الجماعية غدا بشكل طبيعي".

وتطرق ميدو للحديث عن فوز الزمالك على الإسماعيلي أمس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز: "مدرب الإسماعيلي كان من الصعب أن يدفع بالناشئين بسبب ما تم ترويجه في السوشيال ميديا حول إمكانية تفويت الإسماعيلي للمباراة".