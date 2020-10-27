باتشيكو: الزمالك حقق هدفه من مباراة الإسماعيلي

أكد جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه نجح في الخروج من مباراة الإسماعيلي بما كان يهدف عن طريق تحقيق الفوز وضمان وصافة الدوري المصري.
وأشار باتشيكو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد لقاء الزمالك ضد الإسماعيلي، إلى أنه يأمل لحاق كل مصابي فريقه بلقاء الرجاء المغربي المقبل.
وقال باتشيكو: "المباراة كانت مهمة جدًا، حاولنا أن يكون جميع اللاعبين في أفضل حال بدنيًا، نجحنا في إدارة المباراة بذكاء للوصول إلى هدفنا والتغلب على مشاكلنا ، اللاعبين يقدمون أفضل ما لديهم ولذلك أريد دومًا أن أتحدث عنهم بشكل جيد، ويستحقون جزيل الشكر".
وأضاف: "من الطبيعي أن يكون هناك كثير من الإصابات بسبب الاستهلاك البدني في الفترة الماضية، لكن لدينا أمل كبير في أن يتواجد الجميع خلال لقاء الرجاء القادم، سنعرف كل شيء خلال 72 ساعة ، لم نستطع تثبيت التشكيل خلال الفترة الماضية، هناك من كانوا لا يشاركون بصورة أساسية من قبل ولكن مع عودتهم أظهروا أداء مميز".
وأوضح: "خط الدفاع في مواجهة الإسماعيلي لم يكن القوام الأساسي لنا، ولكنهم لاعبين يقدمون أداء جيدا جدًا وأنا أثق بهم في مستقبل الفريق".
واختتم: "مجلس الإدارة يساندنا دومًا وهذا يعجبنا كثيرًا ، وفي الجانب الآخر نشعر بالدعم الجماهيري وهذا ما يهمنا لأننا نلعب من أجلهم ونريد دومًا إسعادهم".
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