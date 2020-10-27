الزمالك يبدأ الاستعداد لمباراة الرجاء في إياب نصف أبطال إفريقيا.. غدًا

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تدريباته عصر غدٍ الثلاثاء على ملعب النادي .

يأتي هذا استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها مساء الأحد المقبل.

الجدير بالذكر أن الزمالك فاز على الرجاء في لقاء الذهاب بالمغرب بهدف دون رد. وفاز الزمالك على الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي مساء اليوم في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مستحقًا على منافسه الاسماعيلي في مباراة اليوم الاثنين بثلاثية مقابل هدف، فى مباراة جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

فوز الزمالك اليوم منحه رسميًا وصافة ترتيب بطولة الدوري الممتاز، على حساب ملاحقه بيراميدز، ليحجز مقعدًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.