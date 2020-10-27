محمد صلاح: إمام عاشور جوكر وجدية باتشيكو سهلت فوز الزمالك على الإسماعيلي

واكمل: "باتشيكو تعامل مع المباراة بشكل رائع وتعامل مع اللقاء بكل جدية لذلك الفوز كان سهلا".
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز ليضمن الفريق الأبيض حجز مقعده في وصافة جدول ترتيب المسابقة المحلية.
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