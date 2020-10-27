محمد صلاح: إمام عاشور جوكر وجدية باتشيكو سهلت فوز الزمالك على الإسماعيلي

أثنى محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق على جدية البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض خلال إدارته لمباراة الإسماعيلي بالدوري المصري.

وقال محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس"، الذي يقدمه "أحمد حسام ميدو"، على شاشة "النهار": "باتشيكو تعامل مع المباراة بجدية، على المستوى الشخصي كنت متخوفا للغاية من إقامة اللقاء ولكن جدية لاعبي الزمالك وباتشيكو سهلت الأمر".

وأضاف: "إمام عاشور لاعب جوكر ينجح في اللعب بأكثر من مركز وهذا أفاد باتشيكو للغاية خلال المباراة".

واكمل: "باتشيكو تعامل مع المباراة بشكل رائع وتعامل مع اللقاء بكل جدية لذلك الفوز كان سهلا".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز ليضمن الفريق الأبيض حجز مقعده في وصافة جدول ترتيب المسابقة المحلية.