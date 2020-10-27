الرياضة

محمد صلاح: إمام عاشور جوكر وجدية باتشيكو سهلت فوز الزمالك على الإسماعيلي

0 نشر
0 تبليغ

أثنى محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق على جدية البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض خلال إدارته لمباراة الإسماعيلي بالدوري المصري.
وقال محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس"، الذي يقدمه "أحمد حسام ميدو"، على شاشة "النهار": "باتشيكو تعامل مع المباراة بجدية، على المستوى الشخصي كنت متخوفا للغاية من إقامة اللقاء ولكن جدية لاعبي الزمالك وباتشيكو سهلت الأمر".
وأضاف: "إمام عاشور لاعب جوكر ينجح في اللعب بأكثر من مركز وهذا أفاد باتشيكو للغاية خلال المباراة".

واكمل: "باتشيكو تعامل مع المباراة بشكل رائع وتعامل مع اللقاء بكل جدية لذلك الفوز كان سهلا".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز ليضمن الفريق الأبيض حجز مقعده في وصافة جدول ترتيب المسابقة المحلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد صلاح: إمام عاشور جوكر وجدية باتشيكو سهلت فوز الزمالك على الإسماعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا