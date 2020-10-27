في مباراة مثيرة .. ميلان يتعادل مع روما 3-3 بالدوري الإيطالي

تعادل فريق ميلان مع نظيره روما بثلاثة أهداف لمثلهما في المباراة التي جمعتهما في قمة الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإيطالي.
افتتح السويدي زلاتان إبراهميوفيتش التسجيل لميلان في الدقيقة الثانية بعد تلقيه عرضية رائعة من زميله لياو.
وفي الدقيقة 14 عادل البوسني إيدين دجيكو النتيجة لروما.
وسيطر لاعبو ميلان على أحداث الشوط الأول لكن دون أن يهزوا شباك روما، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.
وفي الشوط الثاني، سجل سالميكيريس الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 47 بتسديدة رائعة من داخل منطقة جزاء روما، لكن رد الذئاب جاء بعد ذلك بالهدف الثاني في الدقيقة 71 من ضربة جزاء.
وبنفس الطريقة ومن علامة الجزاء، استطاع إبراهيموفيتش العودة وتسجيل الهدف الثالث لفريقه، قبل أن يعادل ماراش كومبولا النتيجة لروما في الدقيقة 84 وتنتهي المباراة بالتعادل.
ويحتل ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي فيما يحتل روما المركز التاسع
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