استاد برج العرب يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا

جاء ذلك عقب تلقيهم إخطار من الجهات الأمنية عقب تأهل النادي الأهلي بصفة رسمية بعدما تخطى عقبة الوداد المغربي بنتيجة 5-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة لدور نصف نهائي البطولة.

ويواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها مساء الأحد المقبل لحسم المتأهل إلىالدور النهائي من البطولة .

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مستحقًا على منافسه الاسماعيلي في مباراة اليوم الاثنين بثلاثية مقابل هدف، فى مباراة جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

فوز الزمالك اليوم منحه رسميًا وصافة ترتيب بطولة الدوري الممتاز، على حساب ملاحقه بيراميدز، ليحجز مقعدًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.