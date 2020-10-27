محمد فاروق: الزمالك يدخل في مفاوضات مع نجم الجونة.. جابر باقٍ ومحمد حسن أول الراحلين

كشف الإعلامي محمد فاروق، أن مسؤولي الزمالك يبحثون عن مهاجم أفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد اقتراب رحيل الكونغولي كاسونجو كابونجو عن صفوف الفريق.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " فتح مسئولو نادي الزمالك خط مفاوضات مع والتر بواليا مهاجم فريق الجونة لضمه بداية من الموسم المقبل ليكون بجانب مصطفى محمد".

وأضاف: " باتشيكو طلب التعاقد مع مهاجم افريقي خلال الفترة المقبل ليكون بدلا من الكونغولي كاسونجو كابونجو الذي اقترب من الرحيل".

وأضاف أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، رفض فكرة رحيل إسلام جابر، عن صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأردف أن باتشيكو تمسك باستمرار إسلام جابر ويري أن اللاعب جوكر ويستطيع اللعب فى أكثر من مركز عندما يحتاجه سواء فى وسط الملعب أو فى مركز الجناح أو فى مركز الظهير الأيسر".

وأضاف: " باتشيكو أثني على مستوى وقدرات إسلام جابر ويرى أنه سيكون عنصر فعال مع الفريق في الموسم المقبل".

كما أكد فاروق، على أن محمد حسن، لاعب وسط فريق الزمالك، سيكون خارج صفوف القلعة البيضاء فى الموسم المقبل، بعد طلب من البرتغالي جايمي باتشيكو.

وقال فاروق: "باتشيكو أبدي رغبته في رحيل محمد حسن والتعاقد مع لاعب وسط مدافع جديد في الموسم المقبل ،اللاعب يملك عدة عروض من جانب اندية الدوري ابرزها وادي دجلة وغزل المحلة وسوف يتم تحديد مصيره النهائي خلال الفترة المقبلة عقب نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا".