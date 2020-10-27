أحمد عيد يثير الجدل عن «تفويت» الإسماعيلي لمباراة الزمالك

وكتب عبد الملك قائلا: "الاسكريبت بتاع النهاردة الماتش متفوت وبكرة ساسي وحازم هيتخانقوا وبعده بنشرقي جايله عرض وطلب يمشي ها إيه تاني !!".
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وانتهت أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.
وكتب خالد الغندور نجم الزمالك السابق ومقدم برنامج زملكاوي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "بعد خصم ٣ نقاط وماتش انسحاب يعني الزمالك لعب ٣٢ اسبوع ورغم كده الزمالك في المركز الثاني والموسم الجديد في دوري ابطال افريقيا رغم انف الكارهين مبروك لجمهور الزمالك العظيم ورجالة الزمالك وان شاء الله الأحد خير".
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