مدحت عبد الهادي: لم نقلق من مشاركة شيكابالا أمام الإسماعيلي ونجهز لمعركة الرجاء

أكد مدحت عبد الهادي، المدرب العام لفريق الكرة القدم بنادي الزمالك، أن اللاعبين ليس لديهم وقت للراحة في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني للفريق لم يكن قلقًا من إشراك محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق خلال لقاء الإسماعيلي.

وحقق الزمالك فوزًا هامًا على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، ليضمن التأهل إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل.

وقال "عبد الهادي"، في تصريحات متلفزة على قناة نادي الزمالك، "اللاعبون يعلمون مدى المسئولية التي لديهم، وكانوا يعتبرون مباراة الإسماعيلي كأنها مباراة نهائية مثل مباراة الرجاء المغربي، نتمنى مشاركة الونش وعبد الله جمعة مع الفريق في مباراة الرجاء، وقررنا إراحة بعض اللاعبين الأساسيين وإعطاء الفرصة للبدلاء".

وتابع عبد الهادي "شيكابالا وصل إلى ٦٠ أو ٧٠٪ من مستواه البدني، ولذلك قررنا مشاركته خاصة أن أوباما غائب عن الفريق ولم يكن لدينا قلق حول مشاركته وعودته مكسب للفريق ونتمنى أن يحمل كأس بطولة أفريقيا".

واختتم المدرب العام لنادي الزمالك تصريحاته "سنعود للتدريبات غدًا، وليس لدينا وقت للراحة خلال الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن الزمالك يستضيف نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وانتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف.