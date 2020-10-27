وظهر من خلال الصورة، وهو يقضي إجازته بأحد الشواطئ ويقود مركبا.
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وتفاعل جمهوره على الصورة وجاءت تعليقاتهم ما بين: "يا هداف.. أفضل مهاجم فى مصر.. افريقيا يا هداف".
وتمكن مصطفى محمد من تسجيل هدف الزمالك الأول في لقاء الإسماعيلي أمس، بعد تمريرة طارق حامد في الدقيقة 12 من عمر المباراة لينفرد بحارس الدراويش وسددها ليتقدم للزمالك.
ولكن يتدخل حكم الراية ويحتسبها تسلل على الزمالك ويلغي الهدف، وطالب لاعبو الزمالك بتدخل خاصية الـ VAR لاحتساب الهدف.
وتوقف اللعب وبدأت المشاورات بين حكم المباراة وغرفة الـ VAR، واحتسبها الحكم هدفا صحيحا لصالح الزمالك وتقدم بهدف دون رد.
ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 71 نقطة بعد الفوز على الاسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وسيطر على مقعده في بطولة دوري ابطال افريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سايق مركب.. مصطفى محمد يشارك جمهوره بصورة من إجازته.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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