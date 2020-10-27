الدوري الإنجليزي.. توتنهام يفوز على بيرنلي 1-0

فاز فريق توتنهام هوتسبير على نظيره بيرنلي، بهدف نظيف، في نهاية منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف المباراة الوحيد أحرزه الكوري الجنوبي سون هيونج مين في الدقيقة 76 ليقود فريقه لتحقيق الانتصار الثالث هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد توتتهام للنقطة 11 في المركز السادس فيما توقف رصيد بيرنلي عند نقطة وحيدة في المركز الثامن عشر.

يذكر أن توتنهام تعادل في الجولة الماضية مع وست هام يونايتد 3-3