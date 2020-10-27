حسني عبد ربه: الإسماعيلي ملوش شكل.. وخبرات لاعبي الزمالك حسمت الفوز

انتقد حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق لاعبي الدراويش بعد الهزيمة أمام الزمالك خلال لقاء اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال حسني عبد ربه في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس"، الذي يقدمه "أحمد حسام ميدو"، على شاشة " النهار"،: "الإسماعيلي ليس به تنظيم والهجمات كانت عشوائية، وخبرات لاعبي الزمالك حسمت الفوز".

وأضاف: "الزمالك فاز بأقل مجهود على الإسماعيلي وهل مستوى شيلونجو يليق بمحترفي الإسماعيلي كان من الممكن الدفع بناشئ ويتم إتاحة الفرصة له".

وأشار إلى أن هناك فارق كبير بين محترفي الزمالك الأجانب وباقي الفرق فالمحترفين في الزمالك بالفعل تأثيرهم على أداء الفريق رائع.

واختتم حديثه قائلا: "من المسؤول عن تغيير المدربين باستمرار هذا الموسم التغييرات المستمرة سبب أساسي في ظهور الإسماعيلي بهذا الشكل الضعيف أمام الزمالك".