رمضان صبحي خد فلوس تشتري طيارة.. مجدي طلبة: الأهلي سيقع في مشكلة بعد رحيل أحمد فتحي

أكد مجدي طلبة، لاعب النادي الأهلي الأسبق، ضرورة استمرار أحمد فتحي لاعب الأحمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال طلبة، خلال حواره لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: “ لو بايدي كنت سأجدد لأحمد فتحي بالرقم الذي يطلبه، الأهلي حاليا سيعاني من أزمة عدم وجود قائد عقب رحيله.

وأردف: معظم أزمات الفريق كانت في أوقات يغيب فيها القائد، كان لابد من الوصول لحل من أجل بقاء فتحي.

وعن رمضان صبحي قال: اللاعب كان قد أنهى اتفاقه مع الأهلى، ولا يوجد اي شيء يستدعي ما حدث.

واضاف: ما علمته من مبالغ تحصل عليها "يشتري طائرة" ولا اعلم اذا كنت في موقفه كيف سيكون تصرفي!

واستطر: كان لابد من وجود شخص حكيم بجانبه ينصحه، رمضان معذور؛ فالعرض مُغري، ولكن كان لابد ان يلتزم بكلمته مع الاهلي.

وتابع: اكرامي اكد لي انه لم يعلم بهذه الأمور إلا في مراحلها الأخيرة.

وعن حسام عاشور قال : لاعب كبير ولن ينسى التاريخ ما قدمه، أرى أنه لم يخطئ في انتقاله لزعيم الثغر، طالما قادر على العطاء.