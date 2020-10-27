مدرب أهلي جدة يحسم مصير عمر السومة

تحدث الصربي فلادان ميلوفيتش، المدير الفني لنادي أهلى جدة، عن مستقبل نجمه السوري الكبير عمر السومة، مع الفريق الأول لكرة القدم.

والسومة انضم إلى الأهلي، في عام 2014، قادمًا من صفوف القادسية الكويتي، حيث يمتد عقده حتى صيف 2021.

وفي بداية الميركاتو الصيفي الحالي، طلب السومة، الرحيل عن الأهلي، لعدم وجود نجوم كبار معه في الفريق، قبل أن يعرب عن سعادته في الفترة الأخيرة، في أعقاب الصفقات الجديدة.

وحسم "فلادان" في تصريحات تلفزيونية، مستقبل السومة، بشكل غير مباشر، بالتأكيد أنه جزء من تاريخ الأهلي، وسيظل كذلك دائمًا؛ في إشارة إلى بقائه مع الفريق.

وشدد المدرب الصربي، على أن نجوم الأهلي، سيفعلون المستحيل، لمساعدة السومة، على التتويج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعن منافسه روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، وصفه فلادان، بـ"المدرب العالمي الكبير"، الذي يتمتع بإمكانيات فنية رائعة.

وأضاف فلادان ميلوفيتش: "فيتوريا، قادر على مواجهة التحديات، وتخطي هذه الفترة الصعبة الذي يمر بها، والتي زادت فيها الأنباء عن إقالته من تدريب النصر".

جدير بالذكر أن الأهلي، سيواجه النصر، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.