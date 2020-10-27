أمير عزمي: الزمالك المرشح الأقوى للتتويج بلقب دوري الأبطال

يرى أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض هو المرشح الأول للتتويج بدوري أبطال أفريقيا.
وقال مجاهد الصغير خلال حواره لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة اف ام: "الزمالك سيعبر عقبة الرجاء، ارى انه جاهز معنويا وفنيا للمباراة، وعليه استغلال عبوره لقاء الذهاب بنتيجة إيجابية خارج أرضه.
واشار إلى أن الأهلي فاز على الوداد؛ لأن الأأخير في حالة فنية ضعيفة، وتألق الشناوي يعني لأن اللأهلي ليس في قوة كل موسم.
وأكد أن الزمالك يضم عناصر قوية للغاية وأفضل من عناصر الأهلي، ولكن في النهاية حالة كل لاعب خلال المباراة هي الحاسمة، واكبر دليل خسارة بيراميدز أمام نهضة بركان.
وعن رحيل والده؛ قال: تجربة كورونا كانت مريرة علينا جميعا، خاصة عقب رحيل والدي، وأحاول التماسك حاليا.
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