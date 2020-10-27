بالفيديو.. حتحوت: نهائي دوري أبطال إفريقيا على برج العرب وبدون جمهور.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن ملعب برج العرب بالإسكندرية، سيستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم 6 نوفمبر المقبل.
ووصل النادي الاهلي إلى المباراة النهائية بعد التغلب على نادي الوداد المغربي بنتيجة 2-0 ذهابا ، و3-1 إيابا على ملعب استاد القاهرة.
وأضاف الإعلامي هانى حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»، إن اللقاء سيقام على ملعب برج العرب، وليس في استاد القاهرة، بناء على تقارير أمنية.
كما أوضح هانى حتحوت، إن نهائى دوري الأبطال الذى سيجمع بين الأهلى، والفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربي، سيكون بدون جمهور.
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