عماد النحاس: فرطنا في نقاط سهلة.. والتأهل للكونفدرالية يحسب للمنظومة بأكملها.. فيديو

قال عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، إن تحقيق ذئاب الجبل، للمركز الرابع والمشاركة بالكونفدرالية، أمر يحسب لمجلس الإدارة ولكل أفراد المنظومة داخل النادي.

وأضاف عماد النحاس، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة « دوت الخليج»، : " تعرضنا للظلم فى الموسم الماضى عندما انتظرنا انتهاء أمم افريقيا حتى نواجه الأهلى".

وتابع :" لا يوجد فريق نافس المقاولون العرب على المركز الرابع بل الزمالك وبيراميدز هما من نافسا الذئاب على الوصافة".

وأكمل: " المقاولون العرب تعاقد مع 9 لاعبين وشكلوا إضافة كبيرة للفريق، والفريق فرّط فى نقاط سهلة للغاية، وتعرض لظروف صعبة خلال الموسم الحالي، مثل مواجهة الزمالك بعد لقاء القمة، ولكننا استطعنا تحقيق الفوز".

وواصل : "الفترة القادمة سنعمل على كل المراكز، عدا حراسة المرمى، نركز دائما في أخلاقيات اللاعبين؛ عندما نتعاقد مع صفقات جديدة".

واستطرد: "نستطيع العمل مع لاعبين جدد ونساعدهم على الظهور بشكل جيد حتى لو لم يكونوا يشاركون مع فريقهم الأصلي" لافتا إلى أن إعارة معروف يوسف وشكري نجيب للمقاولون تنتهي بنهاية الموسم الحالي، لكن نتمنى أن يستمرا معنا ويستكملا ما قدماه هذا الموسم".

وأتم :" النادي دائما ما يتميز بالهدوء واستقرار ودعم الادارة للمدير الفني، واللاعبون يعلمون أن عصبيتي فى بعض الأوقات تكون لمصلحة الفريق".