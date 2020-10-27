ليفركوزن يفوز على أوجسبورج 3-1 ويرتقي للمركز الرابع بالدوري الألماني

فاز فريق باير ليفركوزن على ضيفه أوجسبورج، بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "باي أرينا"، في ختام الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا".

سجّل لأصحاب الأرض كل من المهاجم الأرجنتيني لوكاس ألاريو الذي أحرز هدفين في الدقيقة 16 من ركلة جزاء والدقيقة 74، واللاعب موسى ديباي في الدقيقة 94، وأحرز للضيوف اللاعب دانييل كاليجيوري في الدقيقة 51.

وبهذا الفوز، رفع باير ليفركوزن رصيده من النقاط إلى 9 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أوجسبورج عند 7 نقاط في المركز العاشر.