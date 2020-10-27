ليفانتي يتعادل مع سيلتا فيجو 1-1 في الليجا الإسباني

تعادل ليفانتي مع ضيفه سيلتا فيجو بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب (لا سيراميكا)، في ختام الجولة السابعة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليجا".
وتقدم ليفانتي بعد 3 دقائق من انطلاق الشوط الثاني من ركلة جزاء عن طريق روجر، ولكن جاء الرد سريعا من الضيوف وبعد 5 دقائق فقط من هدف تقدم ليفانتي، بتوقيع سرجيو كاريرا.
وبهذه النتيجة، يستمر الوضع الصعب للفريقين في الليجا، حيث لم يحققا سوى انتصارا وحيدا منذ بداية الموسم، ولا يزال ليفانتي قابعا في منطقة الخطر (المركز الـ19 وقبل الأخير) برصيد 4 نقاط، ولم يحقق الفريق أي انتصار للمباراة الرابعة على التوالي، بينما لا يعد سيلتا أفضل حالا، حيث يأتي في المركز الـ17 برصيد 6 نقاط، ولم ينجح في حصد أي انتصار خلال المواجهات الخمس الأخيرة (تعادلان و3 هزائم).
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