ميلان يتعادل مع روما 3-3 في الدوري الإيطالي لكرة القدم

تعادل فريق إيه سي ميلان مع ضيفه إيه إس روما بثلاثة أهداف لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم "كالتشيو".
سجل لميلان زلاتان إبراهيموفيتش "ثنائية" وأليكسيس ساليمايكيرس في الدقائق 2 و47 و79، بينما عاد روما في النتيجة ثلاث مرات عبر إيدين دجيكو وجوردان فيرتو وماراش كومبولا في الدقائق 14 و71 و84.
وبتلك النتيجة رفع فريق ميلان رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة بعد أربعة انتصارات متتالية في الجولات الماضية، بينما ظل الفريق العاصمي في المركز التاسع بعد أن رفع رصيده أيضا إلى 8 نقاط.
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