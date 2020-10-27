الرياضة

عماد النحاس: رحيلي لـ النصر لم يكن «كوبري» إلى الأهلي

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أكد  المدير الفني للمقاولون العرب، ان رحيله عن نادي النصر السعودي لم يكن "كوبري" أو "معدية" للانتقال إلى الأهلي، فقد كنت هناك لمدة 4 أشهر.

واشار النحاس في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج، الى أن ما بين الاسماعيلي والأهلي قضيت فترة رائعة داخل الإسماعيلي وفزت ببطولتين في 6 سنوات، ووصلت إلى نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية.

وتابع انه يتمنى صعود الزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا حتى تكون البطولة مصرية.

واتم انه يتمنى فوز الأهلي سواء صعد الزمالك أو الرجاء لنهائي دوري الأبطال.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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