هاشتاج أفريقيا يا أهلي معاك يا خطيب يتصدر تويتر.. ومغردون: أبطال إفريقيا

وجاءت تعليقات جماهير الاهلى كالاتى:

مش عايزين حاجة تشغلنا غير الأهلي

مش عايزين تركيزنا يروح على حاجات فاضية وعقول لسه منضجتش عندنا اهم نهائي قاري كمان 10 أيام نسيبنا من أى حاجة وندعم اللعيبة والجهاز الفني في المرحلة اللي جاية دي ونقف جمبهم لحد ما نوصل لهدفنا الكبير إن شاء الله

كل الدعم يا اهلي معاك يا بيبو

افريقيااا يا رجاله لازم نكسب وتعملو اللي عليكم والتوفيق من. ربناا 90 دقيقه بس قادره تخليكم ابطال افريقياال وهو دي مكانة الاهلي ان شاء الله البطوله ليناا ميه ف الميه هنلاعب الوصيف لازم نكسبوه دا مش هزار دا ود اعتبارر يا رجاله 90 دقيقه بس العبوها بروح

كل الدعم ياخطيب كل الدعم لرجالة الاهلي بالتوفيق

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وتأهل الفريق الأحمر لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز علي بطل المغرب ذهاب بهدفي محمد مجدي أفشه وعلي معلول وإياب 3-1 بأهداف مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم.

وضرب المارد الأحمر أكثر من هدف بالفوز علي الوداد والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا تصدير القلق والتوتر للمنافس التقليدي الزمالك في ظل التفوق الكبير تاريخيًا في منافسات دوري أبطال أفريقيا، بجانب استعادة الثقة لمروان محسن ومجدي أفشه ومنح فرصة المشاركة لمحمود كهربا وعلي لطفي بجانب إراحة التونسي علي معلول لشعوره بالإجهاد وكذلك النهاية القارية الأفضل لأحمد فتحي الذي سينتقل إلي بيراميدز بعد أيام قليلة.

كما أكدت المباراة انصهار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مع لاعبيه والجهاز الفني وبات هو المسيطر والمهيمن علي كل شيء وحاز علي قناعة الجماهير الحمراء، كما أن المدرب استحوذ علي ثقة إدارة النادي وبعض المتخوفين من فكرة التعاقد معه في ظل قدرته علي لم شمل الفريق بعد حالة التفكك التي ضربت الصفوف إبان الفترة الأخيرة التي مزقها السويسري رينيه فايلر.