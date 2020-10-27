بايرن ميونخ في ضيافة لوكوموتيف موسكو الروسي بـ دوري أبطال أوروبا

يرفع الستار اليوم، الثلاثاء، عن فعاليات الجولة الثانية دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لموسم 2020-2021 الجاري.

ويحل فريق بايرن ميونخ الألماني، ضيفا على نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي، في تمام السابعة مساءً، على ملعب "RZD آرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأبطال.

ويتصدر بايرن ميونخ مجموعته الأولى برصيد 3 نقاط، يليه لوكوموتيف موسكو وريد بول سالزبورج بنقطة واحدة، ثم أتلتيكو مدريد بدون رصيد من النقاط.

ويسعى بايرن ميونخ، حامل اللقب، في مواجهة اليوم، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، لتعزيز الصدارة وحسم تأهله إلى الدور المقبل مبكرًا.

وكان بايرن ميونخ فاز على نظيره أتلتيكو مدريد في افتتاح دوري الأبطال برباعية نظيفة، بينما تعادل لوكوموتيف مع منافسه ريد بول سالزبورج.

واستعاد بايرن ميونخ خدمات نجمه جنابري بعد أن غاب عن بعض مباريات البافاري الماضية بسبب إصابته بـ فيروس كورونا، قبل أن يتعافى هذا الأسبوع، بينما يفتقد لخدمات الكندي ألفونسو ديفيز، لمعاناته من تمزق في أربطة الكاحل.