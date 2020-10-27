دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد يسعى لمداواة جراحه أمام سالزبورج النمساوي

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره ريد سالزبورج النمساوي، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى أتلتيكو مدريد بقيادة مهاجمه الأوروجوياني لـ لويس سواريز لمداواة جراحه بتحقيق الفوز في مباراة الليلة، بعد الخسارة المذلة أمام بايرن ميونخ برباعية نظيفة، في الجولة الماضية.

يذكر أن لويس سواريز كان متواجدا مع برشلونة أمام بايرن ميونخ في المباراة التي انتهت بـ 8 - 2 في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ثم انتقل إلى أتلتيكو مدريد ليهزم من بايرن مرة أخرى برباعية نظيفة.

في المقابل يطمح ريد سالزبورج النمساوي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد، للحفاظ على كامل حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل.

وتقام مباراة أتلتيكو مدريد وسالزبروج النمساوي بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا برصيد3 نقاط ويحل لوكوموتيف موسكو الروسي بنقطة وحيدة ويأتي سالزبورج ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل أتلتيكو مدريد المجموعة بدون رصيد.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بايرن ميونخ مع لوكوموتيف الروسي في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء.

يذكر أن فريق بايرن ميونخ هو حامل النسخة السابقة من لقب دوري أبطال أوروبان بعدما تغلب على باريس سان جيرمان بهدف دون رد في المباراة النهائية.