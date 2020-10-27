بسبب ملف التجديد.. ريال مدريد يثير غضب راموس

وأكد برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لم يناقش سيرجيو راموس حتى الآن، بشأن تجديد عقده مع النادي.
وأضاف البرنامج، أن آخر اتصال جمع فلورنتينو بيريز بـ راموس يعود إلى الصيف الماضي، وكان هدفه معرفة موقف اللاعب من تجديد عقده دون الدخول في أي تفاصيل آخرى.
وأشار البرنامج، إلى أن راموس غير راضٍ بما يحدث معه بشأن ملف تجديد عقده، لكنه يحتقظ بكامل هدوءه.
وينتهي عقد سيرجيو راموس مع ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الشتاء القادم، دون الرجوع إلى إدارة ناديه.
يذكر أن راموس قاد ريال مدريد للفوز على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني.
وأحرز أهداف ريال مدريد كلا من فالفيردي وراموس ومودريتش، بينما سجل فاتي هدف برشلونة الوحيد.
ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة خلف سوسيداد المتصدر بـ 14 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الـ 12 بــ 7 نقاط.
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