إلا رسول الله.. نجوم الكرة ينتفضون لنصرة النبي الكريم

غضب عارم اجتاح البلاد العربية والإسلامية بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيامنويل ماكرون رئيس فرنسا دعمه الرسومات والكاريكاتيرات المسيئة لسيدنا محمد صل الله عليه وسلم.

بداية الأزمة كانت بسبب قتل لاجئ شيشاني لـ صمويل باتي " مدرس تاريخ وجغرافيا فرنسي" عرض على تلامذته صورا كاريكاتورية للنبي صل الله عليه وسلم في درس حرية التعبير".

الرئيس الفرنسي ماركون استغل هذا التصرف الفردي، وقال: "لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض، سنقدم كل الفرص التي يجب على الجمهورية أن تقدمها لشبابها دون تمييز وتهميش، سنواصل أيها المعلم مع كل الأساتذة والمعلمين في فرنسا، سنعلم التاريخ مجده وشقه المظلم وسنعلم الأدب والموسيقى والروح والفكر.

وأثار ماكرون غضب المسلون في بقاع الأرض من ضمنهم لاعبو كرة القدم الذين يمتلكون قاعدة جماهيرية عريضة ومتابعين بالملايين على مواقع التواصل الإجتماعي.

ويستعرض " دوت الخليج" أبرز ردود نجوم كرة القدم على تصريحات ماكرون:

محمد النني:

كتب النني عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك :" رسول الله خط احمر ‫#إلا_رسول_الله‬ يكفي كل مسلم أن الله زكاه نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام وقال "انك لعلي خلقً عظيم".

كهربا:

نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي صورة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام" خلال تواجده في صفوف أهلي جدة وهو يا حمل قميصا مكتوبا عليه " حبيبي يا رسول الله".

شيكابالا:

شيكابالا لاعب فريق الزمالك أحد أبرز الرافضين ايضا لتصريحات ماكرون، حيث نشر صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام" وهو يرتدى قميصا مكتوبا عليه " إلا رسول الله" خلال فترة تواجده في صفوف الوصل الإماراتي.

هيثم فاروق:

كتب هيثم فاروق نجم الزمالك السابق:" طبت حيآ وميتآ يارسول الله. عليك افضل الصلاة وأتم التسليم".