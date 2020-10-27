استعدادا لمباراة النهائي الأفريقي.. موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي

طالب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من معاونيه غلق التدريبات علي الجميع بدءًا من الاحد المقبل وفرض سياجًا من السرية لزيادة معدلات التركيز لدي اللاعبين، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه تحذير شديد اللهجة لكل اعضاء الفريق بتجنب وسائل الإعلام او السوشيال ميديا خلال الفترة المقبلة وحتي مواجهة النهائي الأفريقي التي لم يتحدد طرفها بعد ما بين الزمالك والرجاء بعد تأجيل مبارتهما للأول من نوفمبر.

ويعول موسيماني في النهائي الأفريقي علي اللعب الجماعي وقدرات محمود كهربا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشه وعلي معلول وأليو ديانج والذين سيكون لهم أدوار واضحة ومحددة في تلك المواجهة خاصة بعد خروج أحمد فتحي من الحسابات بشكل نهائي حيث ستنتهي علاقته التعاقديه مع القلعة الحمراء يوم السبت المقبل.

وأستقر بيتسو موسيماني علي خطة الايام القليلة المقبلة إستعدادًا لنهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها السادس من نوفمبر.

وقرر المدرب الجنوب أفريقي عدم المجازفة بمشاركة اي لاعب من القوام الأساسي في مباراة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل في ختام منافسات مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن تشهد تلك المباراة مشاركة عربي ومحمد فخري وشادي رضوان بجانب جيرالدو وأحمد الشيخ وأليو بادجي وعلي لطفي وربما يمنح المدرب موسيماني صالح جمعة بعض الوقت لتجهيزه للمرحلة المقبلة في ظل قناعتة بموهبته .

وعقد بيتسو موسيماني، محاضرة مطولة مع اللاعبين على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وطالب موسيماني بإغلاق ملف مباراة الوداد المغربي والتركيز فيما هو قادم، كما حرص المدير الفني على الحديث في بعض النقاط الفنية لتنفيذها وتصويب الأخطاء.

واستأنف الأهلي مرانه بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق لمدة يومين، عقب الفوز على الوداد المغربي ٣-١ على استاد القاهرة مساء يوم الجمعة الماضي، وحسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.