تقارير: كاف ينفي نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى ملعب برج العرب

أكد تقرير صحفي أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نفى صحة ما تردد حول نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا من إستاد القاهرة إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية.

كانت أنباء ترددت أمس، الإثنين عن نقل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا من إستاد القاهرة إلى ملعب برج العرب.

وذكر موقع "أفريكان سوكر أبديت" المعني بشؤون الكرة الإفريقية، أن الكاف أكد أن نهائي دوري أبطال إفريقيا سيقام على إستاد القاهرة وليس برج العرب كما تردد.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي الفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربي المقرر لها الأحد المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 6 نوفمبر.

وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأحد الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 5 - 1، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.