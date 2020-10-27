استعدادا لمواجهة الزمالك.. الرجاء يخضع لمسحة طبية قبل السفر إلى القاهرة

وذكرت صحيفة " لو 360 سبورت" المغربية" أن فريق الرجاء سيخضع لمسحة طبية حاسمة، اليوم الثلاثاء،سيتحدد على ضوئها اللاعبون المسافرون إلى القاهرة لخوض مواجهة الزمالك.
وأضافت الصحيفة، أن بعثة فريق الرجاء ستسافر على الأرجح إلى القاهرة يوم غد الأربعاء.
يذكر أن عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في صفوف الرجاء المغربي بلغ 15 حالة.
وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأحد الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وسيواجه الفائز من الرجاء والزمالك، الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم 6 نوفمبر المقبل.
ويعد ملعب برج العرب بالإسكندرية هو الأقرب حتى الآن لاحتضان نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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