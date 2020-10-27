موعد مباراة ليفربول وميتيلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا

يرفع الستار اليوم الثلاثاء، عن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لموسم 2020-2021 الجاري.

ويستضيف فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره الدنماركي ميتييلاند في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "أنفيلد"، وستذاع المباراة عبر شاشة بي إن سبورتس 2، بتعليق يوسف سيف.

ويتواجد في ليفربول في المجموعة الرابعة والتي تضم أتالانتا الإيطالي، وميتيلاند الدنماركي، وأياكس أمستردام الهولندي.

ويتقاسم ليفربول صدارة مجموعته مع أتالانتا برصيد 3 نقاط لكل منهما، يليهما أياكس وميتيلاند بدون رصيد من النقاط.

وكان ليفربول قد حقق الفوز على أياكس بهدف دون رد، يوم الأاربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأبطال.