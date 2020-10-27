الانسحاب من المباراة.. الرجاء المغربي يرفض التعليق على تصريحات مرتضى منصور

رفض سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي التعليق على تصريحات مرتضى منصور بشأن اعتبار الرجاء منسحبا حال عدم حضور الفريق المغربي إلى القاهرة لخوض مباراة الزمالك المقرر لها الاحد المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كان مرتضى منصور أكد في تصريحات تلفزيونية خلال الساعات الماضية، أن الاتحاد الافريقي لن يؤجل المباراة مرة ثانية ‏واذا تحجج الرجاء بكورونا مرة ثانية سيتم اعتبره منسحبًا من المباراة، و‏يعتمد كاف تأهل الزمالك للمباراة النهائية بشكل رسمي وفقًا للوائح".

وقال سعيد وهبي في تصريحات لـ "دوت الخليج": ننتظر نتائج المسحة الطبية التي خضع لها الفريق اليوم الثلاثاء، وقد يخضع الفريق لمسحة آخرى غدا الأربعاء، وعلى ضوء ذلك سيكون خيرا بإذن الله".

وتابع:" ليس لدي أي تعليق على تصريحات مرتضى منصور، والذي أشكره على تفهمه الظروف التي يمر بها فريق الرجاء.