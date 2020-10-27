كان مرتضى منصور أكد في تصريحات تلفزيونية خلال الساعات الماضية، أن الاتحاد الافريقي لن يؤجل المباراة مرة ثانية واذا تحجج الرجاء بكورونا مرة ثانية سيتم اعتبره منسحبًا من المباراة، ويعتمد كاف تأهل الزمالك للمباراة النهائية بشكل رسمي وفقًا للوائح".
وقال سعيد وهبي في تصريحات لـ "دوت الخليج": ننتظر نتائج المسحة الطبية التي خضع لها الفريق اليوم الثلاثاء، وقد يخضع الفريق لمسحة آخرى غدا الأربعاء، وعلى ضوء ذلك سيكون خيرا بإذن الله".
وتابع:" ليس لدي أي تعليق على تصريحات مرتضى منصور، والذي أشكره على تفهمه الظروف التي يمر بها فريق الرجاء.
وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأسبوع الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
يذكر أن الفائز من الرجاء والزمالك، سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم 6 نوفمبر المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الانسحاب من المباراة.. الرجاء المغربي يرفض التعليق على تصريحات مرتضى منصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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