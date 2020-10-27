قبل ساعات من مواجهة برشلونة.. رونالدو يواصل الغياب عن تدريبات يوفنتوس

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غيابه عن تدريبات فريق يوفنتوس المقرر لها غدا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بسبب إصابته بفيروس كورونا

وشهدت تدريبات يوفنتوس اليوم، الثلاثاء، غياب رونالدو بسبب إيجابية العينة التي خضع لها مؤخرا، بينما تدرب بونوتشي، مدافع الفريق، بشكل منفرد.

كان رونالدو أصيب بفيروس كورونا مؤخرا، خلال تواجده مع منتخب البرتغال، لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية. وعاد كريستيانو رونالدو إلى إيطاليا مؤخرا، لقضاء فترة الحجر الصحي في مدينة تورينو.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، بينما يحل دينامو كيف الأوكراني ثالثا بدون نقاط، وفرينكفاروزي رابعا من بنفس الرصيد.

ومن المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس وبرشلونة على ملعب "أليانز أرينا" بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.