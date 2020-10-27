وفاة عفت متولي حارس مرمى الزمالك السابق

ودخل عفت متولي احد المستشفيات منذ حوالي شهرين بعد إصابته بجلطة في المخ. توفي منذ قليل عفت متولي مدرب حراس مرمى قطاع الناشئين بنادي الزمالك وحارس مرمى الأبيض السابق، بعد صراع مع المرض. وكتب سعيد لطفى رئيس لجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك:" خبر حزين.. الملك والدوام لله، انتقل إلى رحمة الله تعالي منذ قلبل الأخ والصديق كابتن عفت متولي مدرب حراس مرمى قطاع الناشئين بالزمالك، وحارس مرمى الزمالك السابق".

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