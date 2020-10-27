محظوظون باللعب معه.. هندرسون عن مئوية محمد صلاح: أرقامه تشبه ألعاب الكمبيوتر

أشاد جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول بوصول زميله المصري محمد صلاح إلى مائة هدف بقميص الريدز.

وقال هندرسون في تصريحات خاصة لموقع ليفربول الرسمي: " أرقام صلاح مذهلة، لقد سجل 100 هدف في 159 مباراة فقط، كثالث أسرع لاعب يحقق هذا الإنجاز، هذا مشابه لألعاب الكمبيوتر.

وتابع:" هذا يؤكد إلى أي مدى أننا محظوظون باللعب مع صلاح، أعتقد أن مستوى الإنجاز الذي حققه يستحق المزيد من التقدير". وتابع: "يبدو أن الأرقام التي حققها محمد صلاح معنا منذ موسمه الاول، تعني أن كل شيئ منذ الحين يتم قياسه بمقياس غير واقعي. وأشار:" بصفتي شخص يتمتع بامتياز اللعب بجانب " مو"، يمكنني إخبارك بأنه أفضل بكثير الآن عن موسمه الأول، أعتقد أن مساهمته الآن أكثر أهمية مما كان عليه في السابق، بقدر ما كان مذهلا، إلا أنه أصبح الآن أفضل".

ويستعد ليفربول لمواجهة لمواجهة ميتيلاند الدنماركي، المقرر لها اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر أتلانتا جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني، بينما يحل أياكس ثالثا بدون نقاط وميتيلاند رابعا بنفس الرصيد.