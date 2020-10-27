الجمعية العمومية للإسماعيلي.. طوابير في الخارج وفراغ بالداخل.. صور

انتهت فترة التصويت علي الميزانية للعام المالي من خلال الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي، والتي انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، واستمرت للواحدة من ظهر اليوم، تحت إشراف لجنة قضائية برئاسة المستشار حسن إبراهيم.
وقال مصدر بمديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية فى تصريحات إعلامية إن 4544 من الأعضاء من لهم حق التصويت على الميزانية بعد سداد الاشتراك السنوى للنادى.
ورفض مجلس إدارة النادي الاسماعيلي مناقشة الميزانية للعام المالي، للوقاية من فيروس كورونا، والاكتفاء بالتصويت فقط.
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