البدرى يعلن قائمة مبدئية للمعسكر المفتوح استعدادا لمواجهة توجو

اختار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري مجموعة من اللاعبين للانضمام إلى قائمة المنتخب المبدئية تمهيدا للدخول في معسكر مفتوح اعتبارا من ٣ نوفمبر المقبل بعد انتهاء الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وذلك لحين إعلان القائمة النهائية التي ستمثل الفراعنة في مباراتي توجو ذهابا وإيابا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وينتظر الجهاز الفني انتهاء ارتباط الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا للتأكد من سلامة كل العناصر المرشحة من صفوف الناديين والإعلان عن القائمة المختاره بشكل رسمي للدخول في المعسكر المغلق الذي يبدأ يوم ٩ نوفمبر بمشاركة خماسي اللاعبين المحترفين.

وتضم هذه القائمة: الحارسان مهدي سليمان (بيراميدز) ومحمد بسام (طلائع الجيش) وعبد الله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي ومحمد فاروق وأحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز) ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن وأحمد أبو الفتوح (سموحة) وطاهر محمد طاهر (المقاولون العرب) وأكرم توفيق (الجونة).

صرح بذلك الكابتن محمد بركات، مدير المنتخب، وقال إن الجهاز الفني اتخذ كل التدابير اللازمة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة لسد احتياجاته في جميع المراكز، وأكد حرص الجهاز الفني على استدعاء كل العناصر المرشحة في دائرة اختياراته لمحاولة الحفاظ على جاهزيتهم خلال تدريبات المعسكر المفتوح بعد انتهاء الموسم، وذلك تفاديا لحدوث أي أمور طارئة بوجود إصابات لا قدر الله، لا سيما وأن هناك مباريات مازالت متبقية للاعبي الأهلي والزمالك والمحترفين.

وأضاف مدير المنتخب أنه سيتم اختيار القائمة النهائية من هذه المجموعة مع عناصر الأهلي والزمالك والمحترفين بعد الاطمئنان على سلامتهم فور انتهاء مشاركتهم الرسمية.