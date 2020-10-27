دوري أبطال أوروبا.. كومان يعلن قائمة برشلونة لموقعة يوفنتوس

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: نيتو - تيناس - بينيا.
خط الدفاع: جوردي ألبا - فيربو -أروخو - لينجليت - ديست - سيرجي روبيرتو.
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - كارليس ألينيا - دي يونج - بيانيتش - بويج - بيدري.
خط الهجوم: ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان - مارتن برايثوايت - ترينكاو.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، بينما يحل دينامو كيف الاوكراني ثالثا بدون نقاط وفرينكفاروزي رابعا من بنفس الرصيد.
ومن المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس وبرشلونة على ملعب "أليانز أرينا" بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.
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