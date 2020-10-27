باتشيكو يطالب إدارة الزمالك بالتعاقد مع هداف الأهلي

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك طلب ضم أسامة جلال مدافع إنبي، ونبيل عماد "دونجا" لاعب بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" باتشيكو يريد جلال ودونجا لصفوف الزمالك في الموسم المقبل، وهناك لاعب ثالث وهو رجب بكار، خاصة بعد انسحاب الأهلي من التعاقد معه في الفترة الماضية".

وأضاف: "رجب بكار ودونجا قاموا بالتوقيع لنادي الزمالك، في وقت سابق، وسيتم التفاوض مع بيراميدز خلال الفترة المقبلة".

وأكمل:" الأهلي كان يريد ضم بكار لتعويض أحمد فتحي لكن تم صرف النظر عن ضمه".

وواصل: "باتشيكو يرى أن دونجا من أهم الصفقات وسيكون له دور كبير، ليكون مع فرجاني ساسي وطارق حامد خاصة أن الزمالك يعاني في غياب الثنائي".

وحول موقف أسامة جلال هدف الأهلي، قال:" المفاوضات توقفت بين الأهلي وإنبي بسبب المقابل المالي، ومن حق النادي البترولي طلب الرقم الذي يراه مناسبا، وتم تجميد الحديث بين الناديين خاصة بعد اقتراب أحمد رمضان بيكهام".

وأكمل: "ما يعطل إعلان الأهلي عن ضم بيكهام هو انتهاء الموسم الجاري، ودجلة يريد أيضا بعض اللاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة، لكن لم يتم الاتفاق معهم على المقابل المالي، وهو الأمر الذي لم يتم الإعلان بسببه عن الصفقة".