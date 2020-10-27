ثلاثي الزمالك يقتربون من الانضمام لـ المصري

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي المصري البورسعيدي، توصل إلى اتفاق مع نادي الزمالك، للتعاقد مع ثلاثة لاعبين على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "محمد عبدالسلام، وأحمد رفعت، ومحمد عنتر، ثلاثي الزمالك أصبحوا قريبين من الانضمام لنادي المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة".
وأضاف:" المصري أيضا نجح في التعاقد في صفقة انتقال حر مع أحمد شديد قناوي وهو صفقة مميزة، ولاعب لديه خبرة ومتألق مع الانتاج الحربي".
وواصل:" تم الاتفاق بين الزمالك والاتحاد السكندري ببقاء رزاق سيسيه، وانتقال أحمد رفعت للنادي المصري البورسعيدي في الموسم المقبل، بعد نهاية إعارته مع زعيم الثغر".
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