لاعبو بترول أسيوط يشكون ناديهم لاتحاد الكرة لتأخير مستحقاتهم

يبحث عدد من لاعبى فريق بترول أسيوط أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد ، تقديم شكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد مجلس إدارة ناديهم بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة التى لم يحصلوا عليها بإنتهاء الموسم.

وعلم "دوت الخليج " أن عددا من لاعبي بترول أسيوط يدرسون تقديم شكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد مجلس إدارة ناديهم بسبب عدم حصولهم علي قيمة 25% الأخيرة من عقودهم.

ومن المنتظر أن يتقدم لاعبو بترول أسيوط بشكاواهم للجبلاية الأربعاء.

كان بترول أسيوط إنهي الموسم بالمركز الخامس برصيد 32 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن شبان قنا صاحب المركز الرابع .