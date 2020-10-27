بعد 70 عاما في ميلوود.. ليفربول يعلن نقل مقر تدريبات الفريق

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي نقل تدريبات الفريق من ميلوود إلى مركز تدريب أكسا.

وقال نادي ليفربول في بيان عبر موقعه الرسمي:" وسع نادي ليفربول وشركة " أكسا" شراكتهما، لتشمل حقوق تسمية مركز تدريب الريدز الجديد في كيركبي، حيث ستعرف المنشأة الجديدة رسميا باسم " مركز تدريب أكسا".

وتابع البيان:" تسهد الاتفاقية الجديدة توسيع شركة أكسا علاقتها بالنادي من مجرد مورد لـ أدوات التدريب إلى علاقة تركز بشكل أكثر شمولية لتصبح شريك التدريب الرسمي لنادي ليفربول".

وأشار البيان:" سينتقل فريق ليفربول إلى مركز التدريب الجديد خلال الفترة من منتصف إلى أواخر نوفمبر المقبل، مودعين مليوود الذي كان مركز تدريب الفريق لمدة تزيد على 70 عاما".