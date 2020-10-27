بعد 70 عاما في ميلوود.. ليفربول يعلن نقل مقر تدريبات الفريق

وقال نادي ليفربول في بيان عبر موقعه الرسمي:" وسع نادي ليفربول وشركة " أكسا" شراكتهما، لتشمل حقوق تسمية مركز تدريب الريدز الجديد في كيركبي، حيث ستعرف المنشأة الجديدة رسميا باسم " مركز تدريب أكسا".
وتابع البيان:" تسهد الاتفاقية الجديدة توسيع شركة أكسا علاقتها بالنادي من مجرد مورد لـ أدوات التدريب إلى علاقة تركز بشكل أكثر شمولية لتصبح شريك التدريب الرسمي لنادي ليفربول".
وأشار البيان:" سينتقل فريق ليفربول إلى مركز التدريب الجديد خلال الفترة من منتصف إلى أواخر نوفمبر المقبل، مودعين مليوود الذي كان مركز تدريب الفريق لمدة تزيد على 70 عاما".
ويستعد ليفربول لمواجهة لمواجهة ميتيلاند الدنماركي، المقرر لها اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويتصدر أتلانتا جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني، بينما يحل أياكس ثالثا بدون نقاط وميتيلاند رابعا بنفس الرصيد.
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