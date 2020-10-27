بشرى للزملكاوية.. عبد الله جمعة جاهز لمواجهة الرجاء المغربي

كشف الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة أن عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق سيكون جاهزا للتواجد فى المواجهة المقبلة أمام الرجاء المغربى.
يأتي هذا بعد الإصابة التى لحقت به أمام الإسماعيلى فى العضلة الخلفية، وأن حظوظ اللاعب، كبيرة، فى التواجد باللقاء المقبل وسيخضع لبرنامج تأهيلى من أجل تجهيزه للمباراة المقبلة.
ويخضع محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأول لاختبار طبى اليوم يحدد إمكانية مشاركته فى مباراة الرجاء المغربى المقرر لها الأحد المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.
وتعرض محمود الونش لإصابة قوية فى الركبة فى مباراة الإسماعيلى أمس فى ختام الدورى.
الا أن الونش عاد للمشاركة عقب الإصابة، وسيؤدى اللاعب برنامجا تأهيليا اليوم على أن يتم تحديد مدة البرنامج ومشاركته فى المباراة وفقا للاختبار الطبى اليوم.
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