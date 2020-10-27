اتحاد جدة: حجازي مكسب كبير.. وهذا موقفنا من ضم كهربا وديانج

أكد أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي، أن التعاقد مع المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، سيكون مكسبا كبيرا للنادي.

وقال صادق في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "حجازي مكسب كبير، ونعلم مسيرة حجازي منذ انتقاله للنادي الأهلي إلى ويست بروميتش، ونتمنى أن يقدم مستوى يليق به وبنادي الاتحاد في الموسم الحالي".

وأضاف:" تم الإعلان رسميا عن الصفقة من جانب نادي اتحاد جدة، وحجازي أجرى مسحة كورونا في انجلترا، ومتوقع وصوله خلال الساعات القليلة القادمة، وعلى حسب جاهزيته الفنية سيشارك في المباراة المقبلة بالدوري السعودي للمحترفين".

وواصل: "أحمد حجازي لديه المواصفات الدفاعية التي نبحث عنها، وسيكون إضافة قوية للاتحاد".

وأكمل:" الحديث عن شراء عقد حجازي سابق لأوانه، الأمر في علم الغيب، ويتوقف على عدة عوامل ومعايير معينة قبل تحويل الإعارة إلى شراء نهائي".

وحول تفكير اتحاد جدة في التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا من الأهلي، أوضح: "كهربا من أفضل اللاعبين الذين انضموا للاتحاد في السنوات الماضية وكان محل ثقة كبير من جانبنا، لدينا المشكلة في خط الدفاع، لذلك كنا نريد ضم لاعب قوي في الخط الخلفي".

وأضاف: "كهربا إضافة كبيرة لأي نادٍ، لكن المرحلة الحالية لم نكن لدينا اهتمام بضم لاعب في مركز الجناح، والأولوية بالنسبة لنا كان في تدعيم خط الدفاع".

وتابع: "لا يوجد مانع من ضم كهربا مستقبلا، فهو قدم مستويات رائعة معنا، وهو لاعب محترف بمعني الكلمة، وطوال فترة وجوده في النادي لم يكن هناك أي خلاف معه مطلقا".

وحول إمكانية ضم لاعبين من الدوري المصري بعدما ترددت أنباء عن التفاوض مع آليو ديانج، قال: "أي مفاوضات مستقبلية لا يجب التحدث عنه، ولكن اللاعبين المصريين قادرين على التأقلم في الدوري السعودي لأنهم أقرب لنمط الحياة في المملكة العربية السعودية، واللاعب المصري يتأقلم على كل الظروف، ولا يشعرن بالغربة، ولن نتردد في أي وقت في التعاقد مع لاعبين مميزين".