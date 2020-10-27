أخبار الرياضة.. أول تعليق من مجدي عبد الغني بعد حبسه 6 سنوات.. باتشيكو يطلب ضم هدف الأهلي

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

علق مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين على الأنباء التى تواترت بصدور حكم بحبسه 6 سنوات من قبل محكمة جنح الدقي.

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك طلب ضم أسامة جلال مدافع إنبي، ونبيل عماد "دونجا" لاعب بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أكد تقرير صحفي أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نفى صحة ما تردد حول نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا من إستاد القاهرة إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية.

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي المصري البورسعيدي، توصل إلى اتفاق مع نادي الزمالك، للتعاقد مع ثلاثة لاعبين على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

رفض سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي التعليق على تصريحات مرتضى منصور بشأن اعتبار الرجاء منسحبا حال عدم حضور الفريق المغربي إلى القاهرة لخوض مباراة الزمالك المقرر لها الاحد المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

اختار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري مجموعة من اللاعبين للانضمام إلى قائمة المنتخب المبدئية تمهيدا للدخول في معسكر مفتوح اعتبارا من ٣ نوفمبر المقبل بعد انتهاء الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وذلك لحين إعلان القائمة النهائية التي ستمثل الفراعنة في مباراتي توجو ذهابا وإيابا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

توفي منذ قليل عفت متولي مدرب حراس مرمى قطاع الناشئين بنادي الزمالك وحارس مرمى الأبيض السابق، بعد صراع مع المرض.

في ضوء دراسة سلبيات وإيجابيات مسابقات القسم الثاني والثالث والرابع للموسم الرياضي 2019 / 2020م .. قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تنظيم مسابقات موسم 2020 / 2021 م كالتالي..

أعلن نادي الوداد المغربي إحالة ثنائي الفريق عبد اللطيف نصير وهيثم البهجة إلى اللجنة التأديبية لقيامهما بتصرفات غير أخلاقية.