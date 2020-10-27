خاص| عثمان يكشف موعد الإعلان عن صفقات الإسماعيلي الجديدة.. فيديو

أكد النائب المهندس محمود عثمان، شقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي، سيتم الإعلان عن الصفقات الجديدة خلال أيام، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بداية من الموسم المقبل.

وقال "عثمان" في تصريح خاص لـ "دوت الخليج": قمت بالتصويت على ميزانية النادي الإسماعيلي بالموافقة، وأطالب الجماهير بالصبر ودعم النادي ومجلس الإدارة لعودة الفريق لمكانته الطبيعية.

وأضاف "عثمان" سيكون هناك دور لأبناء النادي من قطاع الناشئين لانهم مستقبل النادي السنوات القادمة.

وإختتم "عثمان" تصريحاته إن الإسماعيلي لديه مباريات هامة في البطولة العربية، وننتظر التتويج بها لإسعاد جماهير الإسماعيلي.

يذكر أن الإسماعيلي عقد جمعية عمومية للنادي منذ التاسعة صباح اليوم الثلاثاء.