تدشين رياضة الميني فوتبول بمحافظة الغربية

دشن الوزير المحافظ طارق رحمي محافظ الغربية ورئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول أحمد سمير سليمان والنائب محمد عريبي رئيس منطقة الغربية صحبة وكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد الوكيل رياضة الميني فوتبول ( كرة القدم المصغرة) بمحافظة الغربية ،ضمن سلسلة الجولات التي يقوم بها رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير سليمان لتدشين أفرع الاتحاد بمختلف المحافظات.

وتم تشكيل المنطقة علي النحو الأتي مجلس إدارة منطقة الغربية:

١- النائب محمد السعيد محمد عريبي

رئيس المنطقة

٢- محمد أحمد عبدالعزيز

نائب رئيس المنطقة

٣- صقر عبدالفتاح صقر

أمين الصندوق

٤- أيمن كمال عبدالوهاب

عضو مجلس إدارة المشرف علي اللجنه الطبية

٥- شاكر السيد محمد

عض مجلس إدارة المشرف علي لجنة شئون العضوية

٦- محمد فؤاد سباعي

عضو مجلس إدارة المشرف علي لجنة المسابقات

٧- وليد محمود عبدالعزيز

عضو مجلس إدارة المشرف علي لجنة الحكام

٨- عصران السيد أبو بكر

عضو مجلس إدارة المشرف علي اللجنة الإعلامية

٩- عبدالله إبراهيم عبدالله

المدير الفني للمنطقة

١٠- خالد يوسف عبد الرحمن المدير التنفيذي للمنطقه

وتوجه رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير بخالص الشكر والتقدير إلي الوزير المحافظ طارق رحمي علي حفاوة الاستقبال بمقر المحافظة والحوار الشيق حول اللعبة واعلان دعم رياضة الميني فوتبول بالمحافظة حتي تصير اللعبة أحد أهم الرياضات بالمحافظة في ظل الإهتمام الكبير للوزير المحافظ بالرياضة من أجل شباب المحافظة وحرصا منه علي دعم أبناء المحافظة شبابا وإناثا نظرا للاهتمام الكبير من شباب المحافظة بهذة الرياضة حيث ان هذة الرياضة من أهم أهدافها البحث عن المواهب الشابه وتوسيع قاعدة الانتشار والممارسة والبعد بشبابنا بعيدا عن الارهاب والمخدرات.

وأكد رئيس الاتحاد أحمد سمير أن تدشين رياضة الميني فوتبول اليوم في ظل إحتفالات المحافظة بإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة سيظل حدثا لا ينسي وسيصبح هذا التاريخ عيدا سنويا من كل عام للعبة في المحافظة كما أشاد رئيس الأتحاد أحمد سمير بالمجهود المبذول من الاستاذ أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة والنائب محمد عريبي رئيس المنطقه والسادة أعضاء مجلس إدارة المنطقة ليخرج حفل التدشين بهذة الصورة الرائعة المنظمة والتي شهدت حضور عدد كبير من رؤساء مجالس إدارات الأنديه ومراكز الشباب بالمحافظة في حفل ضخم ولائق مثنيا علي النائب محمد عريبي رئيس المنطقه في تنظيم حفل تدشين يليق بإسم الغربية وتاريخها الحافل.

كما أعلن رئيس الإتحاد عن مفاجئته لمحافظ وشباب المحافظة بوعدهم بوجود فريق من الغربية في الدوري المصري الممتاز الاول للميني فوتبول ليس فقط للشباب بل أيضا للإناث٠

وأضاف أحمد سمير قائلا أننا اليوم جئنا لمحافظة الغربية لنعلن ميلاد وتدشين رياضة الميني فوتبول بالمحافظة تحت رعاية السيد المحافظ و أكد سنسعي لنشر اللعبة بكل ربوع المحافظة من أجل توسيع قاعدة الإنتشار بالمحافظة. وأضاف النائب محمد عريبي أن دورنا الرئيسي هو الكشف عن المواهب الشابة المليئة بالمحافظة وإعطاء الفرصة لهم لإظهار مواهبهم من خلال أنشطة الاتحاد ولكون الغربيه مليئة بالمواهب الشابة في كل مدنها ومراكزاها والنجوع .

كما أكد أحمد سمير سعادتة بتواجدة في المحافظة وسعادته الأكبر بإدخال هذة الرياضة للغربية لخدمة شبابها ذكورا وإناثا .كما أعلن رئيس الإتحاد عن فتح باب الانضمام للأندية ومراكز الشباب والأكاديميات المسجلة كهيئات رياضية للانضمام للإتحاد للتأكيد علي أن الهدف الأسمي هو مشاركة الجميع وتوسيع قاعدة الإنتشار وأن مصر وقيادتها دائما تهتم بأبنائها وشبابها قريبة منهم في كل ربوع الوطن في ظل الدعم الكبير لشباب مصر في كافة المجالات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الشباب المصري وكذلك الجهود الكبيرة لمعالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور أشرف صبحي صاحب الأيادي البيضاء في إشهار الإتحاد ودعمه المتواصل لنا والتنسيق المستمر مع سيادته لنشر اللعبة في كل ربوع مصر وفي الختام توجة أحمد سمير بالشكر والتقدير للسادة الحضور وأعضاء مجلس إدارة المنطقة والسادة الإعلاميين الحضور متمنيا لهم التوفيق والنجاح في نشر اللعبة في محافظة الغربية في ظل الدعم الكبير من معالي الوزير المحافظ طارق رحمي واختتم حديثه بتحيا مصر رئيسا وجيشا وشعبا حفظ الله مصر حفظ الله الوطن.

وأشار الكابتن محمد عبد العزيز نائب رئيس المنطقه أن الغربية محافظة ولادة للنجوم خرج منها نجوم كبار علي مدي تاريخها وتواصل ذلك حتي اليوم مثل محمد النني وحجازي وأيقونه مصر والعالم الهرم الرابع محمد صلاح ابن النيل وسنسعي لاخراج مواهب عديدة تشرف المحافظة.